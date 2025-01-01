Size en iyi deneyimi sağlamak ve hizmetlerin tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş içerikler olarak sunulabilmesi için web sitemizde çerezler ve benzeri takip teknolojileri kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.
Zorunlu ÇerezlerHer Zaman Açık
Belli çerezlerin kullanımı Sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, Sitemizde oturum açtığınızda devreye giren ilk kimlik doğrulama çerezleri, Sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.
İşlevsellik ve Tercih Çerezleri
Bu çerezler sizlerin Site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak Sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin, Sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.
Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde Sitemizi kullanımınızı ve Sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin, bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve problemleri tespit edebiliyoruz.
Hedefleme veya Reklam Çerezleri
Sizlere Sitemizde veya Sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere Sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, Sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektiyse o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.