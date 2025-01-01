Şimdi Yapı Kredili Olun

Hemen Yapı Kredi Mobil’i indirin ve şubeye gitmeden kolayca banka hesabı açın!

Bankaya gitmeden, internetten online banka hesabı açmak ve Yapı Kredili olmak artık çok daha kolay!

Siz de Yapı Kredi Mobil ile görüntülü işlem asistanlarımıza bağlanarak hesap açılış işlemlerinizi dijital onay ile anında tamamlayarak Yapı Kredi’nin avantajlarla dolu dünyası ile hemen tanışın ve tüm bankacılık işlemlerinizi 08.00 – 01.00 saatleri arasında istediğiniz yerden yapmanın ayrıcalığını yaşayın.

Yapı Kredi Mobil’de anında yararlanabileceğiniz ihtiyacınıza yönelik fırsatları görmek için tıklayınız.

Yapı Kredi Mobil’i Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı ve güvenlik kodunu yazıp SMS Gönder'e tıklayın, uygulama yükleme linki SMS olarak cep telefonunuza gelsin. Cep Telefonu Lütfen "Cep Telefonu Numarası" hanesini doldurunuz. Lütfen "Cep Telefonu Numaranızı" kontrol ediniz. Güvenlik Kodu Lütfen "Güvenlik Kodu" hanesini doldurunuz. Lütfen girdiğiniz güvenlik kodunu kontrol ediniz. SMS Gönder SMS linki telefonunuza gönderildi. Telefonunuza gelen mesajdaki linke tıklayarak Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirin, ‘’Yapı Kredi Müşterisi Ol’’ butonuna tıklayın ve yönlendirmeleri takip edin. Gün içerisinde aynı cihazdan en fazla 8 kez uygulama gönderilebilir. Geri Dön SMS ulaşmadı mı? Tekrar gönderin.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. veri sorumlusu olarak, Yapı Kredi Mobil uygulamasının indirebilmesi için tarafınıza SMS iletilmesi amacıyla işlenecek cep telefonu numarası verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kanun kapsamında veri işlemenin hukuki sebepleri, toplama kanalları, verilerinizin paylaşıldığı taraflar, 6698 Sayılı Kanun'dan kaynaklanan haklarınız ve bu konudaki detaylı bilgilere söz konusu aydınlatma metnimizden ulaşabilirsiniz.

Uygulamayı İndirdikten Sonra

Yapı Kredili olmak için şimdi tek yapmanız gereken uygulamada "Yapı Kredi Müşterisi Ol" menüsüne tıklayarak bilgilerinizi girmek ve Görüntülü İşlem Asistan’ı ile bilgilerinizi doğrulamak.

Yapı Kredi Mobil’den Anında Yararlanabileceğiniz Fırsatlar

Yapı Kredi Mobil’den fatura ödemeden ATM’ye dokunmadan para çekme/yatırmaya, mobil ödeme çözümlerinden sigorta işlemlerine kadar 600’den fazla işlemi 08.00 – 01.00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Yapı Kredi Mobil ile şubeye gitmeden banka hesabı nasıl açılır? Yapı Kredi Mobil’i indirin.

Müşteri Ol adımından ilerleyerek giriş yapın.

Ekranda çıkan yönlendirmeleri takip ederek TC Kimlik Kartı’nızı ve telefonunuzun yakın alan iletişimi özelliği (NFC) varsa kimliğinizin ön yüzünde bulunan çipi okutun. Nüfus Cüzdanı sahibiyseniz kimlik bilgilerinizi doldurun.

Yapı Kredi Mobil’e giriş için kullanacağınız Tek Şifrenizi oluşturun.

Hesap açılışı ve dilerseniz TLcard için başvurunuzu yapın ve Müşteri Beyan Formu’na onay verin.

Görüntülü işlem asistanı ile görüşerek kimlik doğrulamanızı tamamlayın.

Görüntülü görüşme sırasında kimliğinizi yanınızda bulundurmayı unutmayın! Bankaya gitmeden hesap açma işleminiz tamamlandı! Artık Yapı Kredilisiniz. Hesap başvurunuz sırasında, talep etmeniz durumunda TLcard’ınız kurye ile size iletilir. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde Yapı Kredi Mobil ile tüm bankacılık ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz! Kredi kullanımından size özel oranlarla vadeli mevduat hesabı açmaya, kredi kartı başvurusundan fatura ödemeye kadar birçok işleminizi Yapı Kredi Mobil’den gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Mobil’den yapabileceğiniz tüm işlemler için tıklayınız. Yapı Kredi Mobil’den açılacak hesabımı hemen kullanabilir miyim? Görüntülü görüşme sonrasında hemen hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Hesabınızla ilgili bilgilere (IBAN, hesap numarası vb.) görüntülü görüşmenizi tamamladıktan sonra Yapı Kredi Mobil’den ulaşabilirsiniz. Kimliğimi NFC ile okuturken nelere dikkat etmeliyim? Yakın Alan İletişimi / NFC ile kimliğinizi okuturken kimliğinizin arka yüzünde bulunan çipi cihazınızın NFC alanına temas ettirmeniz gerekir. NFC alanı iOS işletim sistemli cihazınızın arka üst kısmında, Android işletim sistemli cihazınızda ise cihazınızın modeline göre arkasında veya önünde bulunmaktadır. Kimliğinizin çipi, NFC alanında temas ettiğinde tarama süreci otomatik olarak başlayacaktır. Tarama tamamlanana kadar kimliğinizi NFC alanına temas ettirmeniz gerekir. Tarama esnasında cihazınızı kılıfsız kullanmanızı tavsiye ederiz. Banka hesabıma ulaşmak için kullanacağım banka kartım ne zaman gelir? Yapı Kredi Mobil’den yapacağınız hesap başvurusu sırasında talep etmeniz durumunda TLcard’ınız görüntülü görüşmenizi tamamladıktan sonra kurye ile belirttiğiniz adrese gönderilecektir. TLcard’ınızın teslim olma süresi, teslim edilmesini talep ettiğiniz adrese göre 5 ila 15 gün arasında değişiklik gösterebilmektedir. TLcard’ınızı tüm Yapı Kredi ATM’lerinde ve temassız özelliğini de kullanarak alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. TLcard ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Yapı Kredi Mobil’den müşteri olduğumda, hesaplarıma diğer kanallardan da ulaşabilir miyim? Yapı Kredi Mobil’den müşteri olduğunuzda, açtığınız hesap ya da hesaplarınıza ve diğer tüm ürünlerinize Yapı Kredi Mobil, İnternet Şubesi, 444 0 444 Müşteri İletişim Merkezi, Yapı Kredi ATM’leri ve tüm Yapı Kredi şubelerinden ulaşabilir, işlem yapabilirsiniz. Yurtdışından banka hesabı açabilir miyim? Henüz Yapı Kredi müşterisi olmayan ve banka hesabı açmak isteyen kişilerin hesap açılış işlemlerini T.C. Kimlik Kartı ve NFC özellikli cep telefonları ile, Türkiye cep telefonu numaralarını kullanarak yurtdışından da yapması mümkündür. İşlem sırasında belgelerin dijital onaylanarak ilerlenebilmesi için tüm koşullar sağlanamazsa ya da sürecin kurye ile tamamlanması yönünde bir seçim yapılır ise ıslak imza alınması gereken belgeler olacağından hesap açılışı maalesef yapılamayacaktır. Yapı Kredi müşterisi olup, hali hazırda hesabı bulunan müşterilerimiz ise, ilave yeni hesap açılışlarını dilediği yerde, dilediği zamanda Yapı Kredi Mobil üzerinden gerçekleştirebilirler. Banka hesabı ve TLcard için ücret öder miyim? Yapı Kredi banka hesabı açılışı ve TLcard için müşterilerimizden ücret talep edilmemektedir. Diğer hizmet ve ürünlerimize ilişkin ücret ve komisyon tarifemize buradan ulaşabilirsiniz. 18 yaşından küçükler hesap açabilir mi? 18 yaşından küçük olan bireyler hesap açılışlarını velisi ile birlikte en yakın Yapı Kredi şubesine başvurarak gerçekleştirebilirler. Öğrenciler banka hesabı açabilir mi? Yapı Kredi hesap açılışını bireylerin kendisinin gerçekleştirebilmesi için 18 yaş alt sınırı bulunmaktadır. 18 yaşından büyük öğrenciler banka hesabı açılışını Yapı Kredi Mobil üzerinden şubeye gitmeye gerek kalmadan dilediği yerden, dilediği zaman gerçekleştirebilirler. 18 yaşından küçük olan öğrenciler ise, hesap açılışını velisi ile birlikte en yakın Yapı Kredi şubesine başvurarak gerçekleştirebilir.

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu? Evet Biraz Hayır Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. İşleminiz yapılamadı.